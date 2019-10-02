Cкончался легендарный чешский певец Карел Готт

Во вторник, 1 октября, в возрасте 80 лет в Праге умер легендарный чешский певец Карел Готт.
етыре года назад Готт перенес операцию в связи с подозрением на онкологическое заболевание лимфатических узлов. В мае 2016-го была вторая операция. В сентябре 2016-го он заявил, что победил рак и возвращается на сцену.
12 сентября 2019 года Карел Готт сообщил журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.
Карел Готт начал исполнительскую деятельность в конце 1950-х годов, параллельно работал на трамвайном заводе. К началу 1960-х артистические заработки позволили ему сконцентрироваться на музыке и поступить в консерваторию на отделение оперного пения. Однако настоящая популярность пришла к нему с появлением в Чехии моды на твист.