Cкончался легендарный чешский певец Карел Готт

етыре года назад Готт перенес операцию в связи с подозрением на онкологическое заболевание лимфатических узлов. В мае 2016-го была вторая операция. В сентябре 2016-го он заявил, что победил рак и возвращается на сцену.

12 сентября 2019 года Карел Готт сообщил журналистам, что врачи диагностировали ему острую лейкемию, и он начинает амбулаторное лечение в одной из пражских больниц.