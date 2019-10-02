Еще один дом в Таллинне украсили суперграфикой

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что суперграфика превратила фасад дома в произведение искусства. «Содержание суперграфики в Вяйке-Ыйсмяэ тесно связано с природой этой местности, так как изображает растущие на болоте Õismäe орхидеи, которые охраняются государством, а также такое характерное для района растение, как шведский дёрен. Растения опыляют пчелы, а буква „Õ“ – уникальная буква эстонского алфавита», - объяснил Ханимяги.