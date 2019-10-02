Ср, 2.10.2019
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Еще один дом в Таллинне украсили суперграфикой

Суперграфика на торцевой стене дома в Ыйсмяэ

ФОТО: Haabersti Linnaosa Valitsus

В Ыйсмяэ, на торцевой стене дома по адресу Палдиски-маантеэ, 169, теперь можно увидеть огромную букву «Õ», окруженную цветами и опыляющими их пчелами.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что суперграфика превратила фасад дома в произведение искусства. «Содержание суперграфики в Вяйке-Ыйсмяэ тесно связано с природой этой местности, так как изображает растущие на болоте Õismäe орхидеи, которые охраняются государством, а также такое характерное для района растение, как шведский дёрен. Растения опыляют пчелы, а буква „Õ“ – уникальная буква эстонского алфавита», - объяснил Ханимяги.

Весной этого года было подано тридцать заявок на проектирование суперграфических изображений, и двадцать две заявки оказались приемлемыми. Еще одна суперграфическая картина под названием «Повозка» появилась в центре Таллинна на торце здания по адресу Келдримяэ, 2.

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