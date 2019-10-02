Российский мальчик ушел с отцом в лес и пропал: он найден живым спустя четыре дня

В Туве, Россия двенадцатилетний мальчик отправился с отцом в тайгу за кедровыми шишками и пропал. Сегодня СМИ сообщили, что он найден, перелает Lenta.ru.
Инцидент произошел 29 сентября, сообщение о пропаже поступило 1 октября. На поиски ребенка отправились 55 человек.
Сообщается, что, когда ребенка нашли, он сидел под лиственницей в пяти километрах от избушки, от которой он ушел в тайгу. О его состоянии не сообщается. В ближайшее время мальчика доставят в больницу на обследование.
Ранее Следственный комитет России возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).