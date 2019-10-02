Ср, 2.10.2019
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Российский мальчик ушел с отцом в лес и пропал: подозревают, что мальчик убит

Фото иллюстративное.

ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

В Туве, Россия двенадцатилетний мальчик ушел с отцом собирать кедровые орехи в тайгу и пропал. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России, перелает Lenta.ru.

Инцидент произошел 29 сентября_ сообщение о пропаже поступило 1 октября. На поиски ребенка отправились 55 человек.

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что 29 сентября мальчик со стоянки пешком пошел в строну села Ий. Около 14:00 местные жители заметили его пропажу и организовали самостоятельные поиски, однако они были безрезультатны. 

СКР возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).

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