Российский мальчик ушел с отцом в лес и пропал: подозревают, что мальчик убит

В Туве, Россия двенадцатилетний мальчик ушел с отцом собирать кедровые орехи в тайгу и пропал. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России, перелает Lenta.ru.
Инцидент произошел 29 сентября_ сообщение о пропаже поступило 1 октября. На поиски ребенка отправились 55 человек.
В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что 29 сентября мальчик со стоянки пешком пошел в строну села Ий. Около 14:00 местные жители заметили его пропажу и организовали самостоятельные поиски, однако они были безрезультатны.
СКР возбудил дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего»).