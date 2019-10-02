Российских спортсменов после мельдония будут ловить на экдистероне

В программу мониторинга запрещенных веществ вошел экдистерон, который активно используется российскими спортсменами.

Препарат пока не запрещают. Это может произойти с 2021 года, если после мониторинга в WADA придут к выводу, что он влияет на спортивные результаты, представляет опасность для здоровья или нарушает спортивный дух.

Экдистерон - это природное соединение стероидной структуры, выделенное из корней и корневищ левзеи сафлоровидной. Считается, что оно имеет полезные свойства для здоровья человека, а также воздействует на синтез белка. Его используют в фармацевтике как тонизирующее и метаболическое средство, а в спортивном питании - как препарат для наращивания мышечной массы и увеличения физических показателей.

Mельдоний был запрещен с 1 января 2016 года, после чего его следы обнаружили в пробах нескольких сотен российских атлетов. Большинство из них избежало наказания по причине того, что препарат очень долго выводится из организма и это удалось вовремя доказать.