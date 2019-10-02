Исследование: среди торговых центров Таллинна один идет вне конкуренции

Хотя год назад перед открытием торгового центра T1 в Таллинне можно было предполагать, что этой осенью на фронте конкуренции таллиннских торговых центров произойдут серьезные потрясения, на самом деле картина очень похожа на результаты последних лет, пишет Postimees со ссылкой на данные исследования фирмы Kantar Emor.
По состоянию на осень 2019 года самым популярным местом для совершения покупок у жителей Таллинна и Харьюма остается торговый центр Ülemiste, в котором покупает товары или пользуется услугами треть населения.
По словам эксперта Kantar Emor в области поведения потребителей Керстен Йыги, Ülemiste является репутационным лидером, которого от других тороговых центров отличает более широкий выбор товаров и более удобная инфраструктура.
Лучшим местом для покупки промышленных товаров считает центр Ülemiste 31% жителей Харьюмаа, за ним следовали торговый центр Rocca al Mare с 22% и Kristiine с 11%.
"Несмотря на то, что в последние годы имидж хороших ресторанов и времяпрепровождения с семьей растет, торговый центр T1 в Таллинне несколько открылся, но Юлемисте все еще остается здесь лидером», - сказала Йыги. «Однако вместо Ülemiste Center Таллиннский торговый центр T1 в этом году стал центром с самыми характерными, множеством сюрпризов и современной торговой средой», - добавил он.
"Постоянно укреплявшаяся в последние годы репутация Ülemiste как места с хорошими ресторанами и возможностями проведения семейного досуга с открытием торгового центра T1 Mall of Tallinn немного пошла на спад, но и здесь Ülemiste остается лидером", - говорит Йыги. И все же, по ее словам, репутацию торгового центра с богатой сюрпризами самой современной покупательской средой у центра Ülemiste отбирает T1 Mall of Tallinn.
Kantar Emor опросил в августе по телефону 1000 жителей Таллинна и Харьюмаа в возрасте от 15 до 74 лет.