Исследование: среди торговых центров Таллинна один идет вне конкуренции

По состоянию на осень 2019 года самым популярным местом для совершения покупок у жителей Таллинна и Харьюма остается торговый центр Ülemiste, в котором покупает товары или пользуется услугами треть населения.

По словам эксперта Kantar Emor в области поведения потребителей Керстен Йыги, Ülemiste является репутационным лидером, которого от других тороговых центров отличает более широкий выбор товаров и более удобная инфраструктура.

Лучшим местом для покупки промышленных товаров считает центр Ülemiste 31% жителей Харьюмаа, за ним следовали торговый центр Rocca al Mare с 22% и Kristiine с 11%.

"Несмотря на то, что в последние годы имидж хороших ресторанов и времяпрепровождения с семьей растет, торговый центр T1 в Таллинне несколько открылся, но Юлемисте все еще остается здесь лидером», - сказала Йыги. «Однако вместо Ülemiste Center Таллиннский торговый центр T1 в этом году стал центром с самыми характерными, множеством сюрпризов и современной торговой средой», - добавил он.

"Постоянно укреплявшаяся в последние годы репутация Ülemiste как места с хорошими ресторанами и возможностями проведения семейного досуга с открытием торгового центра T1 Mall of Tallinn немного пошла на спад, но и здесь Ülemiste остается лидером", - говорит Йыги. И все же, по ее словам, репутацию торгового центра с богатой сюрпризами самой современной покупательской средой у центра Ülemiste отбирает T1 Mall of Tallinn.