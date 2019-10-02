ИТ-предприятие в два раза расширит свой вычислительный центр в Нарве

Директор по развитию продуктов Burfa Tech Виталий Павлов сказал, что завершившийся нынешним летом первый этап создания высокопроизводительного вычислительного центра, в строительство которого было инвестировано более 10 миллионов евро, прошел успешно – центр протестирован, получил разрешение н в два раза расширит свой высокопроизводительный вычислительный центр в Нарве а эксплуатацию и был очень хорошо принят клиентами.

«Глобальный спрос на специфические вычислительные мощности, которые используются при оказании услуг, связанных с рендерингом, облачными вычислениями, искусственным интеллектом и распознаванием лиц, постоянно растет, поэтому мы приняли решение о дополнительных инвестициях и приступили к следующему этапу строительства нашего центра в Нарве, чтобы его можно было сразу быстро расширить», – сказал Павлов и добавил, что после запуска новых мощностей в Нарве Burfa войдет в число ведущих компаний этой сферы в Европейском Союзе как по используемой общей мощности, так и по объему услуг. Согласно планам, следующий этап строительства центра будет завершен зимой-весной 2020 года.

Центр Burfa в Нарве, прогнозируемый объём электропотребления которого составит в среднем 61 ГВт·ч в год, станет одним из крупнейших потребителей электроэнергии во всей Эстонии и войдёт в TOP 25 эстонских крупных клиентов-потребителей электроэнергии. Это немного больше суммарного годового объёма потребления, к примеру, всех бытовых потребителей Сааремаа.

«Идея создания собственного высокопроизводительного вычислительного центра возникла у нас в 2017 году. Возможности для ее реализации мы изучали параллельно в Исландии, США и России, а также здесь, в Эстонии. По ходу этого процесса и началось наше общение с технологическим парком Enefit. Началу строительства предшествовала большая подготовительная работа, – прокомментировал историю проекта член правления Burfa Tech OÜ Иван Турыгин. – Разумеется, место, выбранное для вычислительного центра, даёт нам некоторые конкурентные преимущества. Во-первых, расположение на охраняемой территории Балтийской электростанции обеспечивает высокую степень безопасности, которая является одним из основных условий наших клиентов, и, во-вторых, позволяет значительно снизить расходы на электроэнергию за счёт уменьшения платы за сетевые услуги».

По словам члена правления Enefit Energiatootmine Яануса Раттура, технологический парк Enefit рассчитан прежде всего именно на клиентов с большими объёмами потребления энергии, поскольку электричество, покупаемое по цене, не включающей стоимость сетевых услуг, дает предприятиям, расположенным на территории электростанции, значительное конкурентное преимущество. «Это замечательно, что у Burfa Tech есть концепция и достаточно смелости, чтобы инвестировать в расширение своей деятельности в Нарве. Для технологического парка Enefit это прекрасная новость, потому что клиенты с большим объемом энергопотребления обеспечивают рабочий объём нашим производственным мощностям в Нарве и позволяют точнее планировать нагрузку электростанции», – сказал Раттур.

Предприятия группы Burfa в качестве тестовых проектов уже занимались администрированием подобных вычислительных центров в Китае и Исландии, теперь, согласно планам, они намерены консолидировать большую часть своих мощностей в этой сфере в Нарве. «В лице Enefit мы имеем очень надёжного партнера, к тому же, по сравнению с Исландией, Нарва предлагает более аттрактивную рабочую атмосферу, и местные органы власти готовы к сотрудничеству. Кроме того, цена на энергию остаётся в конкурентоспособных пределах», – сказал Иван Турыгин. Burfa Tech считает, что основными клиентами нарвского вычислительного центра будут средние по величине предприятия, действующие на международном рынке.

В нарвском вычислительном центре Burfa Tech используются системы мониторинга и дистанционного управления с искусственным интеллектом, которые, в частности, осуществляют мониторинг температуры, влажности и пожаробезопасности здания. Искусственный интеллект также следит и управляет электробезопасностью (характеристики, потребление, короткие замыкания и т. д.). Для обеспечения безопасности оборудования, в ключевых помещениях центра установлены современные системы газового пожаротушения и дымоудаления.

Burfa Tech OÜ занимается предоставлением облачных услуг и ИТ-разработками, в частности, с использованием технологии блокчейн. Кроме того, предприятие строит вычислительные центры и центры хранения данных, привлекая ведущих специалистов научных учреждений Эстонии.