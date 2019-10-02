Хельме: налоговики должны начать жесткий контроль за работниками с Украины

В обращении к генеральному директору Налогово-таможенного департамента Валдуру Лайду министр финансов обращает особое внимание на необходимость повысить контроль за тем, как в Эстонии используется арендованная рабочая сила из третьих стран.

«Как известно, в Эстонии массово работают граждане Украины, у которых на руках трудовые договоры, заключенные с коммерческим объединением, находящимся в Польше и командирующим работников на арендную работу в Эстонию. Это происходит в обход ограничений и запретов, вытекающих из Закона об иностранцах, поставленных на пути граждан третьих стран, собирающихся жить и работать в Эстонии. Кроме того, с арендованной таким образом рабочей силы в Эстонии не платится соответствующий налог», - написал Хельме.

При этом у министра финансов есть серьезные подозрения, что в очень многих случаях реальное применение граждан Украины в Эстонии не соответствует признакам арендного подряда, поскольку, по мнению Хельме, речь не идет о временной командировке работающего за рубежом работника в Эстонию.

По этой причине Хельме просит, чтобы Налогово-таможенный департамент приступил бы к серьезному и систематическому контролю за всеми работающими в Эстонии арендными работниками из Украины, за их работодателями и пользователями, чтобы выявить возможные мнимые трудовые отношения.

«Для этого можно отлично воспользоваться опытом, накопленным департаментом с прежних времен при проверках лиц, работающих у эстонских предпринимателей в Финляндии, местом работы которых при этом оформляли Эстонию только для того, чтобы платить командировочные, не платя налоги. В данном случае у нас весьма похожая ситуация и есть возможность использовать аналогичный доказательный материал», - отметил министр финансов.

По словам Хельме, возможен и другой вариант, при котором зарегистрированный в Польше посредник арендованной рабочей силы на самом деле действует в Эстонии и у него сформировалось устойчивое место деятельности, исходя из чего у него появляется и обязанность платить налог на рабочую силу в Эстонии и исходить при оформлении работников на работу из действующих в Эстонии требований. Министр Хельме попросил налоговую службу тщательно проверить и это обстоятельство.

Кроме того, Хельме желает, чтобы департамент направил значительную часть своего контролирующего ресурса на проверку арендованной рабочей силы, представил бы министерству соответствующий план действий, а также ежемесячно отчитывался о его исполнении, указывая объем проведенных проверок и их результаты.