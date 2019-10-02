Европу предупредили о «газовой дубинке» США

По мнению министра Новака, США шантажируют Европу, требуя от ЕС строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ) и угрожая в противном случае ввести пошлины на европейские автомобили.

Он отметил, что обычно в использовании «газовой дубинки» обвиняли Россию, однако теперь она в большей степени «нависает» из-за океана.