Европу предупредили о «газовой дубинке» США

США шантажируют европейских покупателей газа, угрожая сложностями во внешней торговле, заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает РБК.
По мнению министра Новака, США шантажируют Европу, требуя от ЕС строить терминалы для американского сжиженного природного газа (СПГ) и угрожая в противном случае ввести пошлины на европейские автомобили.
Он отметил, что обычно в использовании «газовой дубинки» обвиняли Россию, однако теперь она в большей степени «нависает» из-за океана.
Министр добавил, что Россия уверена в своей позиции на газовом рынке Евросоюза в случае отсутствия политики протекционизма и «газовой дубинки» из США.