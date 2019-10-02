Георгий Белтадзе: Трамп сделал Путина

Баллотируясь в президенты, дядя Дональд обещал, что в случае победы над ИГИЛ, он тут же выведет войска из военных зон. В прошлом году было сообщено о его планах, хотя работа не была завершена. После этого потерли руки, но не на Западе и не на месте. Что могло бы получиться? Анкара получила бы возможность переехать бульдозером оставшихся без защиты со стороны большого брата курдов. Домаск получил бы назад восточную часть страны, которая важна не с точки зрения ископаемых, а в том смысле, что это при помощи Ирака был бы восстановлен мост с Ираном, увеличив его и без того серьезное влияние в регионе. А это именно то, что не нравится ни Вашингтону, ни его союзникам в лице Иерусалима и Эр-Раяду.

Остается открытым вопрос, это советники досаждали хозяина Белого дома до тех пор, пока тот изменил свое мнение, или окрещенный среди критиков Манджурским кандидатом страшный сон западного истеблешмента чему-то научился у своего примера – президента России Владимира Путина? А именно, маскировке. «Маскировка» – это разработанная в начале 20 века в Советском союзе военная доктрина, охватывающая набор методов, как обмануть противника: маскироваться до отрицания и обмана. Позже к этому добавились политические, дипломатические и иные средства, в том числе манипулирование фактами, ощущениями и ситуацией, чтобы добиться своих целей.

В руках Кремля «Маскировка» в целом использовалась весьма успешно. Одним из примеров тут может быть кризис на Украине. Но и конфликт в Сирии. В позапрошлом году Путин сообщил, что война на Ближнем Востоке для русских парней завершена и большую часть из них ждет отправка домой. Несмотря на обещания, присутствие России на месте по-прежнему велико и скорее становится постоянным, принося время от времени новости об отправке на родину очередного гроба.

По тому же пути пошел и Трамп. Если в начале года говорилось, что войска будут выводить, то теперь эти планы подрезаны. На месте остаются несколько сотен солдат, а дата отвода войск является открытой. Так что новый призыв Сирии, прозвучавший в прошлую субботу для дяди Сэма уйти из страны (официально американцев же туда никто не приглашал) прозвучал для ушей курдов.