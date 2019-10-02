Георгий Белтадзе: Трамп сделал Путина

Умышленно или случайно, но президент США Дональд Трамп исправил серьезную халтуру. Прежде всего, в глазах Сирии и ее друзей – Ирана и России, да и своего союзника – Турции, пишет журналист Георгий Белтадзе в Postimees.
Баллотируясь в президенты, дядя Дональд обещал, что в случае победы над ИГИЛ, он тут же выведет войска из военных зон. В прошлом году было сообщено о его планах, хотя работа не была завершена. После этого потерли руки, но не на Западе и не на месте. Что могло бы получиться? Анкара получила бы возможность переехать бульдозером оставшихся без защиты со стороны большого брата курдов. Домаск получил бы назад восточную часть страны, которая важна не с точки зрения ископаемых, а в том смысле, что это при помощи Ирака был бы восстановлен мост с Ираном, увеличив его и без того серьезное влияние в регионе. А это именно то, что не нравится ни Вашингтону, ни его союзникам в лице Иерусалима и Эр-Раяду.
Остается открытым вопрос, это советники досаждали хозяина Белого дома до тех пор, пока тот изменил свое мнение, или окрещенный среди критиков Манджурским кандидатом страшный сон западного истеблешмента чему-то научился у своего примера – президента России Владимира Путина? А именно, маскировке. «Маскировка» – это разработанная в начале 20 века в Советском союзе военная доктрина, охватывающая набор методов, как обмануть противника: маскироваться до отрицания и обмана. Позже к этому добавились политические, дипломатические и иные средства, в том числе манипулирование фактами, ощущениями и ситуацией, чтобы добиться своих целей.
В руках Кремля «Маскировка» в целом использовалась весьма успешно. Одним из примеров тут может быть кризис на Украине. Но и конфликт в Сирии. В позапрошлом году Путин сообщил, что война на Ближнем Востоке для русских парней завершена и большую часть из них ждет отправка домой. Несмотря на обещания, присутствие России на месте по-прежнему велико и скорее становится постоянным, принося время от времени новости об отправке на родину очередного гроба.
По тому же пути пошел и Трамп. Если в начале года говорилось, что войска будут выводить, то теперь эти планы подрезаны. На месте остаются несколько сотен солдат, а дата отвода войск является открытой. Так что новый призыв Сирии, прозвучавший в прошлую субботу для дяди Сэма уйти из страны (официально американцев же туда никто не приглашал) прозвучал для ушей курдов.
Таким образом, первоначальное предположение, что США под руководством Трампа решили кинуть союзников, оказалось ошибочным. Помощи даже пары сотен бойцов будет достаточно. Как показали янки в битве прошлой зимой против наемных российский солдат и армии Сирии, достаточно задействовать лишь одно, состоящее из нескольких десятков курдов подразделение, которое окажутся перед лицом угрозы, и в игру вступают все средства, а противника превращают в паштет.