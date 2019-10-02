В Италии теннисного арбитра отстранили за домогательства во время матча

На теннисном турнире серии "Челленджер" в итальянской Флоренции арбитр на вышке Джанлука Москарелла оказался в центре скандала из-за сексуальных домогательств к несовершеннолетней, передает Newsru.com.
В матче 1/16 финала между Педру Соузой и Энрико Делла Валле перевозбудившийся арбитр вдруг начал уделять повышенное внимание девочке-болбою, подбиравшей мячи перед сеткой.
"Ты фантастическая", "Ты очень сексуальная", "Тебе жарко? Физически или эмоционально?", - допытывался Москарелла, даже не прикрыв микрофон.
Не добившись взаимности, судья откровенно заскучал и во время туалетного перерыва после первого сета принялся давать советы одному из игроков.
"Давай, Педро, соберись. Ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Я старый человек, а сегодня очень жарко. Сконцентрируйся, твою мать, бей по мячу. Давай, ты бьешь - я смотрю", - внушал Москарелла Соузе, пока его соперник отошел в туалет. Речь не слишком помогла - фаворит в итоге победил только в трех сетах.
Как сообщает Tennis Life, эпизод с соблазнением несовершеннолетней не остался без внимания Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Судья отстранен от работы в ATP до окончания полноценного расследования. Хотя возраст сексуального согласия в Италии один из самых низких в Европе и наступает в 14 лет (в России - 16 лет), подобные вольности могут быть уголовно наказуемы.
Джанлука Москарелла судит матчи ATP с 2010 года. У него есть золотой значок, который позволяет работать на турнирах уровня "Большого шлема".
BREAKING VIDEO! More about the umpire behaviour in that match. Said to ballgirl "“You are fantastic” “Very sexy” “Are you ok? It’s hot. Do you feel hot? Phisically or emotionally?” Is this acceptable addressed to a young girl even if said "as a joke"?https://t.co/IUHEZ5oySa— Stefano Berlincioni (@Carretero77) September 29, 2019