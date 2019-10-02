В Италии теннисного арбитра отстранили за домогательства во время матча

В матче 1/16 финала между Педру Соузой и Энрико Делла Валле перевозбудившийся арбитр вдруг начал уделять повышенное внимание девочке-болбою, подбиравшей мячи перед сеткой.

"Ты фантастическая", "Ты очень сексуальная", "Тебе жарко? Физически или эмоционально?", - допытывался Москарелла, даже не прикрыв микрофон.

Не добившись взаимности, судья откровенно заскучал и во время туалетного перерыва после первого сета принялся давать советы одному из игроков.

"Давай, Педро, соберись. Ты слишком много думаешь. Прошу, настройся. Я старый человек, а сегодня очень жарко. Сконцентрируйся, твою мать, бей по мячу. Давай, ты бьешь - я смотрю", - внушал Москарелла Соузе, пока его соперник отошел в туалет. Речь не слишком помогла - фаворит в итоге победил только в трех сетах.

Как сообщает Tennis Life, эпизод с соблазнением несовершеннолетней не остался без внимания Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Судья отстранен от работы в ATP до окончания полноценного расследования. Хотя возраст сексуального согласия в Италии один из самых низких в Европе и наступает в 14 лет (в России - 16 лет), подобные вольности могут быть уголовно наказуемы.

Джанлука Москарелла судит матчи ATP с 2010 года. У него есть золотой значок, который позволяет работать на турнирах уровня "Большого шлема".