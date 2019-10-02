Министр Ярвик - о скандале вокруг M.V. Wool: я ем рыбу каждый день, но пока ведь не умер

"Люди умирают каждый день, однако не доказано, что кто-то умер из-за рыбы, произведенной фирмой Мати Ветевоола - доказательств нет, это все ложные утверждения, брошенные в воздух", - сказал он.

Министр считает, что пресса, освещая скандал вокруг содержащей опасную бактерию продукции предприятия M.V. Wool, нанесла вред всей рыбной промышленности Эстонии.

Ярвик подтвердил, что рекомендовал руководителю M.V. Wool Мати Ветевоолу, подать в суд на Ветеринарно-пищевой департамент, что Ветевоол и сделал.

На прошлой неделе в средствах массовой инофрмации Эстонии были опубликованы статьи, которые описывали как бактерия листерии, обнаруженная на заводе семейного предприятия M.V Wool могла заразить людей, некоторые из которых умерли в прошлом году.