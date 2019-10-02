"Летучий отряд Кадырова" регулярно делает селфи на севере Норвегии, где, по версии МИД РФ, их военных нет

В материале также цитировался военный аналитик из государства - союзника Норвегии, имеющий доступ к высококачественным разведданным. По его словам, к операции были привлечены и наемные военизированные формирования, которые "хорошо известны НАТО из-за событий в Крыму", то есть ЧВК. В статье говорится, что российские военные в гражданском высаживались для разведки и на материковой Норвегии.

По данным AldriMer, военные прибыли на Шпицберген на субмарине П-650 "Лилипут", предназначенной для скрытной переброски живой силы в тыл противника. Это объясняет, как вооруженные люди могли остаться незамеченными: единственный на архипелаге аэропорт находится в его норвежской части.

Ничего конкретного о работе российского спецназа на Шпицбергене портал не сообщил, а фотоснимки военных на побережье архипелага, полученные с американских самолетов-разведчиков, лишь описал. По данным журналистов, власти Норвегии знают о высадке российского десанта и связывают его с недавними учениями Северного флота в Арктике.

МИД РФ назвал публикацию фейком, вбросом, "грубой провокацией" и частью "системной работы по насаждению образа врага в лице России". В ведомстве предположили, что статья является "неуклюжей попыткой" оправдать "выделение дополнительных ресурсов на борьбу с "российской угрозой" в преддверии представления в октябре оборонного бюджета и рекомендаций к долгосрочному плану развития Вооруженных Сил".

Между тем "Новая газета" выяснила, что вооруженные "вежливые люди" регулярно появляются на Шпицбергене, причем не скрывают этого и даже выкладывают снимки в экипировке и с геотегами в Instagram. В частности, такие фотографии можно обнаружить в чеченском сегменте Сети. Из датировки, геолокации и комментариев следует, что "Летучий отряд Кадырова", как называют себя бойцы этого формирования, работает в Арктике, включая норвежскую ее часть, с 2016 года.

Арктическим учениям "Летучего отряда" посвящена отдельная страница на сайте Российского университета спецназа в Гудермесе - единственного частного вуза в РФ, где готовят профессиональных силовиков.

В 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров сам сообщал о проведенных в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа учениях, но о поездках бойцов на норвежскую территорию не упоминал. "Новая газета" отмечает, что бойцы Росгвардии, в структуры которой входит чеченский спецназ, не могут посещать страны НАТО даже в туристических целях. Однако на поездки по указанию руководства этот запрет не распространяется.

В ноябре прошлого года Министерство обороны Норвегии заявило, что российская сторона несет ответственность за сбой системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. Военные маневры проходили на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике, а также в воздушном пространстве Швеции и Финляндии. Утверждалось, что из-за помех летчики НАТО во время выполнения заданий получали лишь слабый сигнал GPS, а в некоторых случаях он вообще отсутствовал, но к инцидентам не привел.

Позже глава МИД Финляндии сообщил, что российской стороне были предъявлены доказательства ее вмешательства в работу GPS, которые РФ оспорила.