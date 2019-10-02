Фото и видео: в Таллинне заработал первый умный пешеходный переход

В бизнес-городке Ülemiste сегодня был установлен первый умный пешеходный переход, который дает водителям и пешеходам знать о приближении друг друга, пишет Postimees.
Умный дорожный знак установлен перед домом по адрему Валукоя, 8. Решение было создано тартуским стартапом Bercman Technologies.
В случае опасности, знак пешеходного перехода загорается красным, а если опасности нет - горит белым. Используется LED-технология, и хотя на вид технология кажется простой, в ней 1200 производственных компонентов, в том числе пара десятков сенсоров.
У знаков расположена камера-360°, плюс лидар и радар. Также установлены сенсоры качества воздуха, счетчик машин и инфракрасный датчик, чтобы определять дорожные условия.
Технология должна помочь снизить количество опасных ситуаций на нерегулируемых переходных переходах.