Эстонский спорт понес невосполнимую утрату

Сельг шестикратный чемпион ЭССР по современному пятиборью, а в 1960 году стал и чемпионом СССР. Кроме пятиборья Сельг занимался лыжными гонками, где завоевал в 1952 году золотую, серебряную и бронзовую награду на различных дистанциях, а также фехтованием, став в 1965 году чемпионом ЭССР в командном фехтовании на шпагах.