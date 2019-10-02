Ср, 2.10.2019
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Эстонский спорт понес невосполнимую утрату

Ханно Сельг

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

После тяжелой и продолжительной болезни на 88-году жизни скончался серебряный призер ОИ-1960 в командном современном пятиборье Ханно Сельг, передает ERR.

Сельг шестикратный чемпион ЭССР по современному пятиборью, а в 1960 году стал и чемпионом СССР. Кроме пятиборья Сельг занимался лыжными гонками, где завоевал в 1952 году золотую, серебряную и бронзовую награду на различных дистанциях, а также фехтованием, став в 1965 году чемпионом ЭССР в командном фехтовании на шпагах.

В 1960 году Сельг стал лучшим спортсменом ЭССР.

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