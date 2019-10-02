На внешнем кругу Ыйсмяэ-теэ хотят запретить парковку в определенные часы

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что Вяйке-Ыйсмяэ был спроектирован в то время, когда машин было мало и все изменения касающиеся парковки нужно тщательно продумать. «Машин становится все больше. Сейчас сложилась ситуация, когда припаркованные машины перекрывают на Ыйсмяэ-теэ целый ряд. Припаркованные на проезжей части на целый день машины добавляют ряд проблем, которые нужно решить», - сказал старейшина.

Он выделил, что одна из главных проблем, это безопасность дорожного движения. Из-за припаркованных машин сложно заметить выходящих на пешеходные переходы пешеходов, в том числе школьников и детсадовцев. Во-вторых, из-за припаркованных машин усложняется зимняя уборка улицы. «Захватившие один ряд проезжей части машины не дают возможности ухаживать за дорогой. Зимой, во время снегопада, парковочных мест становится ещё меньше», - добавил Ханимяги.

Также это хорошая возможность избавится от забытых на парковке машин, которые занимают так необходимые жителям парковочные места. «Улица не предназначена для хранения машины. Исходя из этого и из выше перечисленных пунктов, предлагаем обсудить запрет парковки в определенные часы и найти наилучшие варианты. Понимаю, что в Вяйке-Ыйсмяэ острая нехватка парковочных мест, но верю, что изменение поможет вернуть парковочные места тем, кто ежедневно пользуется машиной», - подчеркнул Ханимяги. Он произнес, что предлагает ввести запрет на парковку по будним дням с 7.30 до 18.00, но окончательные действия будут предприняты после обсуждений.