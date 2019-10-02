Фото, видео: на следующей неделе Калев вернется на улицу Выйстлузе

Напомним, что известный скульптор Тауно Кангро много лет назад предложил поставить в Таллиннском заливе символическую скульптуру - бронзовую фигуру Калевипоэга, держащего на руках лодку, но так и не нашел отклика у городских властей. Временно скульптуру приютил таллиннский аэропорт, но постоянное место для почти двухметрового Калевипоэга уже приготовлено: он будет стоять во внутреннем дворе нового жилого комплекса в центре столицы - Kalevi Panorama.

Тауно Кангро со скульптурой Калевипоэга в таллиннском аэропорту. ФОТО: Facebook

«Проект близится к завершению. В трех домах будет в общей сложности 180 квартир. На сегодняшний день продано шестьдесят шесть. 15 ноября мы планируем получить разрешение на эксплуатацию, так что все покупатели, к концу года оформившие покупку, получат ключи от новых квартир к 31 декабря», - говорит Юрий Петров.

Как объяснил девелопер, строящиеся дома - не просто умные, они имеют расширенное решение умного дома, то есть не только мобильное управление отоплением, охлаждением и вентиляцией, но и, например, в пентхаусах установлены сенсоры на случай протечки воды и автоматические клапаны блокировки. Эта обязательная для пентхаусов опция убережет нижние этажи от потопа. Кстати, такую систему можно установить не только на верхних этажах, но и в любой квартире.

ФОТО: Kalevi panorama

«Почему мы продаем квартиры сами? Большинство маклеров - просто "показчики", а это неприемлемо. Нам хотелось, чтобы была организована система учета звонков от потенциальных покупателей, чтобы мы понимали, как люди реагируют на рекламу, что нужно сделать, чтобы заинтересовать клиентов. В большинстве крупных фирм недвижимости разных стран стран существует система отслеживания обратных звонков и использования статистики. Поэтому мы продаем квартиры напрямую, без посредников», - отметил Петров.

«Проект называется Kalevi Panorama. Название нужно оправдывать, поэтому в домах установлены панорамные окна, из которых открывается панорама на город. Дома стоят таким образом, чтобы ни одна башня не заслоняла виды соседней. Даже лифты установлены панорамные - с одной стеклянной стеной и, поднимаясь, можно любоваться окрестностями, а район стадиона Kalev хорошеет и застраивается новыми современными зданиями. И, наконец, фигура Калевипоэга найдет, наконец, свое место, то есть, как и хотел автор, Калев вернется домой».

Посмотрите видеоинтервью на эстонском и русском языках с Тауро Кангро и Юрием Петровым.