Полиция Финляндии сообщила имя человека, устроившего резню в профтехучилище

По данным следствия, накануне в профучилище Куопио Йоэл Отто Аукусти Марин убил девушку и ранил десять человек, включая полицейского.

Подозреваемый в преступлении, всколыхнувшем Финляндию, 25-летний коренной финн, студент того же училища, родившийся в муниципалитете Сиилинярви в 20 км к северу от Куопио. Окончил лицей Сиилинярви в 2014 году, а в 2015-м переехал в общежитие в Куопио, где учился на менеджера по продажам.

Злоумышленник использовал оружие типа сабли, при нем было и огнестрельное оружие. Также во время нападения он устроил поджог в здании торгового центра Herman, где расположены учебные классы. Пожар, однако, быстро потушили.

Во время обыска в комнате подозреваемого в общежитии обнаружили бутылки с зажигательной смесью. О мотивах преступления полиция пока не сообщает.