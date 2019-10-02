Роскошь глазами нищих, или Кое-что о бабочках в барышнях

Например, кто-то рекламирует кухню (балкон, планировку квартиры и т.д.) и рассказывает, как приятно утречком шарахнуть чашку кофе или проснуться от запаха свежемолотого кофе… с гвоздикой. Или на лоджии «скушать с кофе пироженку». Но не пью я по утрам дома кофе, никогда не запиваю им «пироженки-печеньки» и от его запаха просыпаться не желаю. Гвоздику как пряность не приемлю. И вообще не «кушаю», а ем, уж извините.

Я такая извращенка не одна: это рекламирующим в голову не приходило? Ну один раз, просто для разнообразия, кто-то может вспомнить, что есть еще и такие напитки, как чай, какао, молоко и, допустим, ряженка? Или квас. Чем плохо в жаркий летний день жахнуть на балконе стаканчик кваса (коктейля, кефира, морса)? Но нет, на балконе у нас пьют только кофе или просекко. Ту же испанскую каву – ни-ни. Потому что не звучит. А просекко – звучит. И как звучит! Про-сек-ко. Прямо перелив колокольчиков. К тому же кава у части населения ассоциируется с «какавой». Но можно я тогда уже шампанского?

Или вот осенняя идиллия для «барышни» глазами девочки из трущоб: она (вся такая) сидит в кресле у камина, закутанная в клетчатый плед и с бокалом глинтвейна. А вот тьфу на вас. Камины дома у многих? Вот у тех, кто это пишет, они есть? У меня нет, хотя мог бы быть, но я не люблю открытые источники огня. И клетчатых пледов не люблю, а сидению предпочитаю лежание (на диване, кровати, тахте, да хоть на раскладушке) – и Черчилль мне в помощь. От глинтвейна у меня сразу начинает болеть голова. Скажите, все любят глинтвейн?

А вот осенняя тоска: ты, такая, в старом растянутом свитере уютно устроилась на подоконнике (!), смотришь, как по стеклу ползут капли и думаешь: всё кончено. И – катарсис. Но какого дьявола я буду сидеть дома в свитере, если дома тепло? Почему он должен быть старым, растянутым и наверняка в затяжках и катышках? И да, у большинства из нас разве такие подоконники, на которых можно уютно устроиться? У многих дам на подоконник заднее место поместится только боком, и это в лучшем случае.

Если вдруг у меня «запорхают бабочки в животе», я заподозрю, что съела что-то несвежее.