430 евро за обед: ловушка для туристов в Риме привлекла всеобщее внимание

На чеке видно, что за этот обед путешественникам принесли счет на 350 евро, к которому добавили 80 евро за обслуживание.

Как сообщается, это случилось в ресторане Antico Caffè di Marte возле Замка Святого Ангела, который расположен неподалеку от Ватикана. Рейтинг этого ресторана на портале TripAdvisor составляет 2 из 5 на основе 204 отзывов. Все посетители, включая россиян, жалуются на мошенничество, невкусную еду и даже тараканов.

Владельцы ресторана сказали в интервью итальянской газете Corriere de la Sera: "В нашем меню все ясно указано; они такую цену заплатили, так как заказали не только спагетти, но и свежую рыбу. Клиенты сами выбрали эти блюда".

Еще один посетитель ресторана на TripAdvisor оставил отзыв, в котором пишет, что получил аналогичный счет и определенно чувствовал себя обманутым. Цена за рыбу в меню была указана 6,50 евро за 100 граммов, однако работники насчитали большую сумму.

ФОТО: Tripadvisor

"Мы были удивлены, когда увидели тарелку, так как не ждали, что 100 граммов рыбы будет так дорого стоить. Это был наш последний день в Италии, потому мы решили, что ничего страшного. На тарелке было около двух килограммов рыбы, поэтому я была готова заплатить от 130 до 150 евро", - рассказала CNN туристка из Германии Минха Нгока Буи.

Увидев счет на 476 евро, посетили ресторана получили от владельца объяснение, что они съели 4,8 кг рыбы, однако автор отзыва считает, что настоящий вес был почти в два раза меньше.

К счету также была прибавлена плата за обслуживание (40 евро), а также чаевые (40 евро).