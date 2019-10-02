Чтобы накормить 9000 живущих в бедности эстонских детей, удалось собрать рекордную сумму пожертвований

По словам управляющего рестораном Leib Пеэтеря Пихеля, в котором был организован благотворительный ужин, в Южной-Эстонии живет много добросердечных и трудолюбивых семей, которые в силу жизненных обстоятельств живут в бедности. У большинства семей, которые получают помощь от Продуктового банка, в последнее время произошли какие-то трагические события: потеря работы, потеря близкого, пожар и другиеподобные несчастья.

Если боль потери слишком сильна и вам кажется, что неоткуда просить помощи, то смело обращайтесь в Продуктовый банк.

Руководитель Продуктового банка Пьет Бёрефийн говорит, что их команда искренне благодарна ресторанам, предпринимателям, художникам и добровольцам, которые уже третий год организовывают и поддерживают благотворительное мероприятие по сбору средств.

По словам Бёрефийн, большая часть собранных средств пойдут на покупку автомобиля с функцией охлаждения, таким образом Продуктовый банк сможет снабжать едой Южную-Эстонию.