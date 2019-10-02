Страны Балтии, Украина и Грузия бойкотировали юбилейный праздник Совета Европы

«Страны Балтии, Украина и Грузия проинформировали сообща и официально, что в данной ситуации они не видят причин для участия», - подтвердил член эстонской делегации в ПАСЕ Индрек Саар.

«Чтобы не забывали, что Крым по-прежнему оккупирован, как и часть территории Грузии [Абхазия и Северная Осетия], и что один из членов ПАСЕ является агрессором», - объяснил Саар.

По его словам, нужно обращать внимание на то, что полномочия России в ПАСЕ восстановили в июне этого года, не введя дополнительных ограничений для страны. Насколько известно, право голоса России в ПАСЕ остановили после аннексии Крыма в 2014 году.

Уже завтра в качестве актуальной темы будут обсуждаться внутренние выборы в России, где было нарушено демократическое право на свободу спокойного волеизъявления: «Наша роль – заниматься темой и держать это [то, что связано с Россией – ред.] в фокусе».

На этой неделе члены парламентской делегации ПАСЕ Мария Юферева-Скуратовски (Центристская партия), Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ) и Индрек Саар (Социал-демократическая партия) отправились во французский Страсбург на заседание ассамблеи с целью обратить внимание стран-членов на вызванные Россией проблемы.

По словам руководителя делегации Марии Юферевой-Скуратовски, до сих пор с этой задачей справлялись очень хорошо: «Отмечали и подчеркивали, что в действительности это ненормальная ситуации, когда некоторые страны, например, Украина и Грузия, чувствуют, что их интересы в действительности не защищены в ПАСЕ, и их права не являются равными».

Ээрик-Нийлес Кросс признал, что для него неделя в Страсбурге была сложной именно потому, что на прошлой, прошедшей в июне сессии ожесточенно боролись против возвращения России: «Ясно, что сейчас мы находимся в ситуации, когда преобладающая часть Западной Европы считает, что Россию нужно вернуть. Так и проголосовали, но тут в целом есть преобладающее убеждение, что проблема словно решена».

«Забыта война на Украине, забыта оккупация Крыма, об этом вроде и не говорят, с русскими поднимают только простые темы», - описал ситуацию он. Все это вызывает стратегическую обеспокоенность, или должно вызывать, у Эстонии и других, похожих на Эстонию стран, поскольку это признак разрушения системы, основанной на ценности прав человека.

Среди тем ПАСЕ для Эстонии актуальны два вопрос: один касается предложения EKRE выдвинуть на голосование продолжение работы Эстонии в ПАСЕ, которое пока остается на уровне идеи, и назначение членов EKRE в состав делегации.

После того, как член делегации ПАСЕ Яак Мадисон был выбран и ушел в Европарламент, партия в делегации представлена не была. «Нужно признать, что это чрезвычайная ситуация»,- сказала Мария Юферева-Скуратовски. По ее словам, одобрение кандидатуры Урмаса Рейтельманна застопорилось из-за его прежних высказываний: «Высказывания вызвали серьезные колебания в комиссии по иностранным делам».