В микрорайонах центра Таллинна начались бесплатные прогулки с гидами

«В Кесклинне есть пара десятков очень разных микрорайонов с интересной историей, с которой мы хотели бы ознакомить интересующихся краеведением людей во время прогулок с гидом, которые будут проходить по воскресеньям, как на эстонском, так и на русском языке. Первая прогулка состоялась 29 сентября в Кадриорге. Следующей будет прогулка в Кельдримяэ, а затем совместная прогулка по микрорайонам Луйте и Китсекюла», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Бесплатная прогулка с гидом в микрорайоне Кельдримяэ пройдет на русском языке 6 октября в 14.00. Через неделю после этого, 13 октября в 14.00 пройдет прогулка на русском языке в микрорайонах Луйте и Китсекюла. Эстонские прогулки проходят в эти же дни на час раньше - в 13.00.

Прогулка длится примерно час. Участники прогулки по микрорайону Кельдримяэ встречаются за десять минут до ее начала по адресу Тартуское шоссе, 50. Участники прогулки по Луйте и Китсекюла встречаются у автобусной остановки Таллинн-Вяйке по направлению в сторону центра города на Пярнуском шоссе.