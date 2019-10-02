Полиция выслала из страны иностранца, который угрожал убить полицейских и мирных жителей Эстонии

На прошлой неделе гражданин Украины, проживающий в Эстонии, был уличен в угрозах убийства, за что был выслан из страны. Украинец отправлял женщине на портале знакомств сообщения агрессивного содержания, в которых угрожал убить полицейских и других людей.
В полицию 24 сентября обратилась женщина, которая начала общение на портале знакомств с неким 28-летним гражданином Украины, пребывавшим в Эстонии.
В его аккаунте в соцмедиа было несколько фотографий с оружием, а в сообщениях он угрожал убить сотрудников органов правопорядка и других людей. Полицейские установили личность пользователя портала знакомств, изучили информацию о нем, что позволило вычислить его местоположение и задержать.
Позжее, по словам полицейских, мужчина признался, что не собирался выполнять свои угрозы.
Его право на пребывание в Эстонии аннулировали, украинец был выслан на родину, также ему запретили въезд в Шенгенскую зону на пять лет.