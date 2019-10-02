Пьяный водитель без прав проигнорировал сигнал остановиться и напал на полицейского

Вчера вечером около 20:30 несколько человек сообщили в Центр тревоги, что по улице Паэ в Кярдла едет белый автомобиль, за рулем которого может быть пьяный водитель. Отреагировавший на вызов полицейский патруль обнаружил соответствующий описанию Mercedes-Benz в деревня Линнумяэ, описанный как вождение в деревне Линнумяэ, и дал водителю сигнал остановиться.

Водитель проигнорировал сигнал и на глазах у полиции увеличил скорость. При выезде у деревни около здания хутора автомобиль все-таки остановился.

Когда патрульный полицейский подошел к машине, в ней находились три человека, ни один из которых не сидел на месте водителя. Агрессивный человек на заднем сиденье вышел из машины и ударил полицейского, который начал с ним разговор. Полицейский применил газ против человека, который напал на него, а затем тот отправился на ферму неподалеку. Другой человек, находившийся в машине, также пошел в дом.

Полицейскому дверь не открыли. Находившиеся на месте происшествия полицейские вызвали дополнительные силы и вошли в дом в 10 часов вечера, после чего все находившихся в машине были доставлены в участок для выяснения обстоятельств. Собранная информация позволяет предположить, что автомобилем управлял 36-летний мужчина без водительских прав, также он был пьян.

«Благодарим внимательных и заботливых сограждан, которые заметили потенциально опасного водителя и своевременно сообщили об этом. Мы смогли вовремя отреагировать и задержать опасного участника движения», - сказала руководитель Кярдлаского участка Мооника Раудсепп.