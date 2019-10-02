В этом году в Эстонии собрали рекордно крупный урожай зерновых

При этом по сравнению с прошлыми годами увеличились как посевная площадь, так и урожайность. По предварительным данным, в 2019 году зерновые выращивали в общей сложности на 364 000 гектарах, в том числе 167 000 гектаров озимых и 197 000 гектаров яровых, сообщается в новом исследовании урожайности, подготовленном департаментом статистики.

Посевные площади зерновых уже давно медленно растут. В последний раз посевная площадь зерновых в Эстонии была крупнее нынешней в 1993 году.

Одновременно растет и количество урожая в пересчете на гектар, но в последние годы этот показатель был сравнительно низким из-за сложных погодных условий. Получению большого урожая препятствовали или засуха, или продолжительные периоды дождей.

В этом году погода впервые за долгое время вновь была благоприятной для сельского хозяйства, а урожай за этот год можно сравнить с урожаем за 2015 год, когда погода также была благоприятной. По сравнению с 2015 году урожай зерновых в пересчете на гектар посевной площади несколько увеличился — с 4411 до 4486 кг/га.

Особенно удачным в этом году был урожай озимых, средняя урожайность составила 5220 кг/га. Яровых собрали 3834 кг/га.

Урожай бобовых к середине сентября собрали на 84 процента, рапса и масличной репы на 77 процентов, а картофеля на 60 процентов. Урожай рапса и масличной репы, как и картофеля был немного больше, чем в 2015 году, а урожай бобовых немного меньше.

По прогнозу Министерства сельской жизни, к концу уборки урожая его соберут на 99 процентах посевной площади зерновых, а совокупный урожай составит 1,59 млн тонн, на 3 процента больше, чем в 2015 году.

По прогнозу, совокупный урожай рапса и масличной репы составит 179 000 тонн (на 10 процентов меньше, чем в 2015 году), а урожай картофеля 106 000 тонн — на 9 процентов меньше, чем в 2015 году.