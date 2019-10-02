Гендиректор VTA ответил министру Ярвику: мы выясняем, что произошло, а не критикуем предприятие

Министерство сельского хозяйства сегодня выпустило пресс-релиз, в котором министр Март Ярвик защищал рыбное предприятие M. V. Wool говоря, что СМИ и государственные учреждения нанесли финансовый и репутационный ущерб всей пищевой промышленности при освещении скандала. По словам Ярвика, нет никаких доказательств того, что продукция M. V. Wool стала причиной гибели людей, а «публичная казнь», организованная средствами массовой информации и VTA нанесла огромный ущерб пищевой промышленности Эстонии.

Генеральный VTA Индрек Халлисте сказал, что понимает желание министра защитить репутацию эстонской продукции и производителей и заверил, что VTA исходит из тех же принципов. «Одной из основных целей VTA является защищать безопасные и качественные продукты питания для потребителей», - сказал Халлисте. Он добавил, что в данном случае он видит VTA выясняющим, а не критиком компании.

«Напомним, что связь M. V. Wool с компанией была описана в отчете EFSA и ECDC, и с тех пор на M. V. Wool было обращено повышенное внимание СМИ. VTA считает, что в этой ситуации важно дать людям более конкретные объяснения. Кроме того, основываясь, например, на репортаже "Очевидца", VTA не может отказаться отвечать на запросы журналистов», - подчеркнул Халлисте. Он добавил, что государственное учреждение обязано разъяснять свою деятельность гражданам и что в своих объяснениях VTA был как можно более конкретным, а также объяснил причины различных действий.