Гендиректор VTA ответил министру Ярвику: мы выясняем, что произошло, а не критикуем предприятие

Генеральный директор Ветеринарно-продовольственного департамента (VTA) Индрек Халлисте ответил на критику министра сельской жизни Марта Ярвика сказав, что задача ведомства отстаивать безопасность и качество продуктов питания, передает Postimees.
Министерство сельского хозяйства сегодня выпустило пресс-релиз, в котором министр Март Ярвик защищал рыбное предприятие M. V. Wool говоря, что СМИ и государственные учреждения нанесли финансовый и репутационный ущерб всей пищевой промышленности при освещении скандала. По словам Ярвика, нет никаких доказательств того, что продукция M. V. Wool стала причиной гибели людей, а «публичная казнь», организованная средствами массовой информации и VTA нанесла огромный ущерб пищевой промышленности Эстонии.
Генеральный VTA Индрек Халлисте сказал, что понимает желание министра защитить репутацию эстонской продукции и производителей и заверил, что VTA исходит из тех же принципов. «Одной из основных целей VTA является защищать безопасные и качественные продукты питания для потребителей», - сказал Халлисте. Он добавил, что в данном случае он видит VTA выясняющим, а не критиком компании.
«Напомним, что связь M. V. Wool с компанией была описана в отчете EFSA и ECDC, и с тех пор на M. V. Wool было обращено повышенное внимание СМИ. VTA считает, что в этой ситуации важно дать людям более конкретные объяснения. Кроме того, основываясь, например, на репортаже "Очевидца", VTA не может отказаться отвечать на запросы журналистов», - подчеркнул Халлисте. Он добавил, что государственное учреждение обязано разъяснять свою деятельность гражданам и что в своих объяснениях VTA был как можно более конкретным, а также объяснил причины различных действий.
Скандал вокруг рыбной промышленности в первый раз вспыхнул весной, когда чиновники датского Ветеринарно-продовольственного департамента обвинили продукцию M. V. Wool в произошедшей три года назад вспышке листериоза. На прошлой неделе скандал разразился в эстонских СМИ. В Ветеринарно-продовольственного департаменте подтвердили, что в прошлом году в Эстонии 28 человек заразились листериозом, семь из них умерли. У шести заболевших и двух умерших была обнаружена бактерия 1247. Бактерия этого же типа на заводе и в рыбной продукции M. V. Wool.