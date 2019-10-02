Загоревшийся в аэропорту Шереметьево Superjet-100. ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" Денису Евдокимову по делу о катастрофе в аэропорту Шереметьево, произошедшей в мае этого года. Его обвиняют по статье о нарушении правил безопасности полетов.

Катастрофа "Суперджета", принадлежавшего авиакомпании "Аэрофлот", произошла в Шереметьево 5 мая. Самолет, выполнявший рейс Москва - Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт и, совершив жесткую посадку, загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

"Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", - сообщила в среду пресс-служба авиакомпании.

Командира воздушного судна Евдокимова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), говорится в сообщении СКР.

После катастрофы СКР возбудил уголовное дело по этой статье, она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник, близкий к защите Евдовкимова, сообщил РБК о просьбе провести дополнительную экспертизу конструкции узла крепления шасси и материалов салона самолета на горючесть. Кроме этого запланирована проверка электро-дистанционных систем управления воздушным судном, рассказал он.

Версия МАК

В июне Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет о катастрофе.

Из отчета следовало, что на потерпевшем крушение лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии. После удара молнии автопилот отключился и системы самолета перешли на ручное управление.

Несмотря на проблемы со связью и потерю автоматического управления, командир самолета оценивал ситуацию как штатную, говорилось в отчете.

Отчет МАК не содержал прямых указаний на ошибки пилотов в качестве причин авиапроисшествия.

Версия Евдокимова

Командир экипажа Евдокимов, которого еще в день катастрофы цитировал проект Baza, объяснял, что потере радиосвязи и отказу электроники предшествовало попадание в самолет молнии. Из его рассказа также следовало, что причиной пожара могло стать жесткое приземление с превышенной из-за полных топливных баков посадочной массой.

Почему при посадке борт несколько раз ударился о землю, Евдокимов при этом объяснить не мог. Он утверждал, что "скорости было достаточно" и "к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре".

СКР сообщал, что рассматривает несколько версий случившегося, включая ошибку пилотов, неисправность самолета и неблагоприятные погодные условия.

Версии СМИ

В публикациях СМИ преобладали две возможные версии катастрофы - об ошибочных действиях пилотов и дефектах самолетов Sukhoi Superjet 100.

В середине мая газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к расследованию, писала, что экипаж мог перелететь расчетную точку приземления, а затем на большой скорости начать прижимать самолет к земле, резко опустив его нос.

Чуть позже РИА Новости, ссылаясь на документ Росавиации, сообщило, что при заходе на посадку экипаж самолета вопреки инструкциям якобы не поднял интерцепторы - щитки на верхней плоскости крыла.

В конце мая "Коммерсант" сообщил, что Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта написала в минтранс письмо с просьбой проверить "Суперджеты" на соответствие сертификационным требованиям. В частности, у ассоциации якобы возникли вопросы к системе защиты самолета от поражения статическим электричеством и ее эффективности.

В конце августа советник гендиректора "Объединенной авиастроительной корпорации" Борис Алешин обвинил "Аэрофлот" в дискредитации Sukhoi Superjet 100. "Не должно быть дискуссии в одностороннем порядке - когда случилась катастрофа, и вдруг "Аэрофлот" рассказал всему миру, что самолет дрянь и дерьмо, по-русски говоря, и во всем виноват самолет", - негодовал Алешин.

"Аэрофлот" официально не комментировал причины катастрофы, призывая СМИ воздержаться от выводов до итогов расследования, которое ведет комиссия МАК.