Девушку толкнули под колеса автобуса

Вчера в 16.50 в полицию сообщили, что на автобусной остановке Каеву неизвестные толкнули 19-летнюю женщину. В результате толчка нога девушки попала под колесо автобуса, прибывшего на остановку, и она получила травму.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого инцидента, позвонить по номеру 444 6519 или отправить письмо по адресу maarja.gustavson@politsei.ee.