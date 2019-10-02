Девушку толкнули под колеса автобуса
Вчера днем в полицию поступил вызов с улицы Оя в Пярну, где неизвестные толкнули стоявшую на остановке девушку. В результате она попала под автобус и получила травмы, передает Pärnu Postimees.
Вчера в 16.50 в полицию сообщили, что на автобусной остановке Каеву неизвестные толкнули 19-летнюю женщину. В результате толчка нога девушки попала под колесо автобуса, прибывшего на остановку, и она получила травму.
Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого инцидента, позвонить по номеру 444 6519 или отправить письмо по адресу maarja.gustavson@politsei.ee.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело на основании статьи о ненадлежащем физическом обращении, предусматривающей денежное наказание или тюремное заключение.