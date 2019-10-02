Ср, 2.10.2019
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Девушку толкнули под колеса автобуса
Полиция ищет свидетелей

В Пярну на улице Оя стоявшую на остановке девушку толкнули под автобус. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Вчера днем в полицию поступил вызов с улицы Оя в Пярну, где неизвестные толкнули стоявшую на остановке девушку. В результате она попала под автобус и получила травмы, передает Pärnu Postimees.

Вчера в 16.50 в полицию сообщили, что на автобусной остановке Каеву неизвестные  толкнули 19-летнюю женщину. В результате толчка нога девушки попала под колесо автобуса, прибывшего на остановку, и она получила травму.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого инцидента, позвонить по номеру 444 6519 или отправить письмо по адресу maarja.gustavson@politsei.ee.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело на основании статьи о ненадлежащем физическом обращении, предусматривающей денежное наказание или тюремное заключение.

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