Новые подробности нападения в финском профтехучилище: погибла девушка из Украины
По сведениям Yle, в результате вчерашнего нападения на школу в Финляндии погибла молодая женщина, которая переехала в Куопио из Украины несколько лет назад. Жертва проживала в городе вместе с мужем, гражданином Эстонии. Девушка училась в профессиональном училище Savon ammattiopisto. По информации, полученной Yle, в Украине у девушки остались мать и сестра.
Центральная криминальная полиция пока не комментирует ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы.
В результате нападения, произошедшего вчера в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, включая нападавшего, получили ранения.
Семеро из жертв – женщины
В Центральной университетской больнице Куопио в среду утром сообщили, что двое пострадавших, получивших тяжелые травмы, находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильное. Один из них – сам нападавший.
В обычном отделении лечение проходят четыре человека, которые пострадали в меньшей степени. Их травмы требовали хирургического вмешательства.
Четверо пострадавших уже выписаны из больницы.
Возраст пострадавших – 15-50 лет. Семеро из них – женщины. Пострадавшие получили резаные раны во время попытки защитить себя от нападения. Также пострадавшие имеют переломы.
Среди пострадавших – полицейский, который при задержании дважды выстрелил в нападавшего. Со слов нескольких очевидцев, один из пострадавших – преподаватель училища.
Все в классе находились в опасности
Нападавший, молодой человек 1994 года рождения, родом из Сиилинярви. Он – студент профессионального училища Savon ammattiopisto. Полиция пока не комментирует, общались ли нападавший и жертва вне училища.
По данным полиции, в классе в момент нападения находилось около двадцати человек. Акт насилия произошел непосредственно в классной комнате, и все пострадавшие находились в помещении. По заявлению полиции, все находившиеся в классе люди подверглись опасности.
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