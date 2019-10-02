Новые подробности нападения в финском профтехучилище: погибла девушка из Украины

Центральная криминальная полиция пока не комментирует ни личность, ни возраст, ни происхождение жертвы.

В результате нападения, произошедшего вчера в профессиональном училище, расположенном в торговом центре Herman, погиб один человек, десять человек, включая нападавшего, получили ранения.

Семеро из жертв – женщины

В Центральной университетской больнице Куопио в среду утром сообщили, что двое пострадавших, получивших тяжелые травмы, находятся в отделении интенсивной терапии, их состояние стабильное. Один из них – сам нападавший.

В обычном отделении лечение проходят четыре человека, которые пострадали в меньшей степени. Их травмы требовали хирургического вмешательства.

Четверо пострадавших уже выписаны из больницы.

Возраст пострадавших – 15-50 лет. Семеро из них – женщины. Пострадавшие получили резаные раны во время попытки защитить себя от нападения. Также пострадавшие имеют переломы.

Среди пострадавших – полицейский, который при задержании дважды выстрелил в нападавшего. Со слов нескольких очевидцев, один из пострадавших – преподаватель училища.

Все в классе находились в опасности

Нападавший, молодой человек 1994 года рождения, родом из Сиилинярви. Он – студент профессионального училища Savon ammattiopisto. Полиция пока не комментирует, общались ли нападавший и жертва вне училища.

По данным полиции, в классе в момент нападения находилось около двадцати человек. Акт насилия произошел непосредственно в классной комнате, и все пострадавшие находились в помещении. По заявлению полиции, все находившиеся в классе люди подверглись опасности.