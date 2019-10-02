МВД хочет наделить муниципальную полицию дополнительными полномочиями

"В некоторых случаях просто пригрозить пальцем недостаточно, нужно предпринимать конкретные действия, чтобы разрешить ту или иную ситуацию и сделать это незамедлительно, не дожидаясь чьей-то помощи", - сказал "Актуальной камере" завотделом МВД Вейко Комуссаар.

"Сейчас мы используем полицию слишком часто, если кого-то нужно задержать с применением силы или, например, убрать с дороги пьяного водителя. Порой мы делаем и это, но мы не можем применять силу. Также мы не можем задерживать и наказывать правонарушителей, которые, совершив проступок, не сообщают своих личных данных и просто убегают от нас", - посетовал руководитель столичной Муниципальной полиции Айвар Тоомпере.