На юге Германии неизвестные открыли огонь возле супермаркета, погиб человек

Вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе возле супермаркета. Женщина сообщила, что видела лежащего на стоянке человека.

Сразу после стрельбы преступники скрылись на автомобиле.

В городе была организована масштабная операция с использованием внушительного контингента полицейских сил и вертолета.

По некоторым сведениям, уже через полтора часа после происшествия полицейским удалось локализовать машину и задержать двух человек.