Чт, 3.10.2019
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На юге Германии неизвестные открыли огонь возле супермаркета, погиб человек

Sündmuskohal.

ФОТО: bild.de

На одной из улиц баварского Абенсберга (Германия) неизвестный убил человека и ранил еще одного. 

Вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе возле супермаркета. Женщина сообщила, что видела лежащего на стоянке человека.

Сразу после стрельбы преступники скрылись на автомобиле. 

В городе была организована масштабная  операция с использованием внушительного контингента полицейских сил и вертолета.

По некоторым сведениям, уже через полтора часа после происшествия полицейским удалось локализовать машину и задержать двух человек. 

Пока не сообщается ничего о личности задержанных или об их мотивах.

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