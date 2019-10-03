На юге Германии неизвестные открыли огонь возле супермаркета, погиб человек

На одной из улиц баварского Абенсберга (Германия) неизвестный убил человека и ранил еще одного.
Вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе возле супермаркета. Женщина сообщила, что видела лежащего на стоянке человека.
Сразу после стрельбы преступники скрылись на автомобиле.
В городе была организована масштабная операция с использованием внушительного контингента полицейских сил и вертолета.
По некоторым сведениям, уже через полтора часа после происшествия полицейским удалось локализовать машину и задержать двух человек.
Пока не сообщается ничего о личности задержанных или об их мотивах.