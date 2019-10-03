Сделано в Корее: военную мощь Эстонии будут обеспечивать самоходные установки К9

Заключенный прошлым летом договор о покупке у Южной двенадцати самоходно-артиллерийских установок K9 Thunder получит продолжение, поскольку страна решила купить еще шесть таких гаубиц благодаря неожиданно освободившимся в своем оборонном бюджете средствам.

Решение было принято в сентябре после того, как выяснилось, что несколько закупок в сфере обороны в этом году оказались проведены дешевле, чем ожидалось. Это высвободило почти 20 миллионов евро в оборонном бюджете.

«Дополнительную артиллерию мы получаем, помимо прочего, благодаря меньшим затратам на закупку пулеметов и возможности провести некоторые запланированные закупки боеприпасов и средств связи с помощью США», - сказал министр обороны Юри Луйк.

Напомним, что тендер на закупку новых автоматов для Сил обороны выиграл американский производитель оружия Lewis Machine & Tool Company (LMT) . По данным Postimees, их предложение было на 10 млн евро и 23 млн евро дешевле, по сравнению с конкурентами Sig Sauer и Heckler & Koch, что, очевидно, превзошло ожидания Минобороны.

Помимо этого Соединенные Штаты недавно оказали Эстонии помощь в приобретении боеприпасов большого калибра, оборудования для морского наблюдения, разведывательного оборудования и средств связи, которые Эстония планировала приобрести в любом случае.

По словам главы Центра инвестиций в гособорону Кусти Салма, экономия означает, что Эстония сможет использовать вариант выкупа южнокорейских гаубиц гораздо раньше, чем планировалось.

"Первое решение о покупке 12-и единиц оружия в 2018 году было связано исключительно с нехваткой ресурсов", - вспоминает Салм. Стоимость изначальной сделки, включая обучение, техническое обслуживание и запасные части, составила 46 миллионов евро. Дополнительные шесть самоходных установок стоят еще 20 миллионов евро.

Дополнительное приобретение означает, что к 2023 году первый пехотный бригадный артиллерийский батальон, базирующийся в Тапа, сможет полностью перейти на К9 и не будет вынужден использовать два разных типа артиллерии параллельно. Нынешние буксируемые 155-миллиметровые гаубицы FH70 будут законсервированы, их судьба еще не решена.

Прослужат еще 30 лет

Закупаемыем Эстонией гаубицам 10-12 лет, и они должны прослужить еще до 30 лет. Силами обороны выбрали их из почти 1200 машин южнокорейской армии. Перед отправкой сюда гаубицы будут отремонтированы у себя на родине

«Первые две артиллерийские установки прибудут в Эстонию в следующем году, к 2023 году должны прибыть все партиями по четыре-шесть», - пояснил Салм. Пока не ясно, планирует ли Эстония снова использовать возможность дополнительной закупки в будущем.

"У нас есть потенциальное желание купить 12 машин, но пока нет конкретного плана. Опция действует в течение семи лет", - сказал он.

По словам подполковника Каарела Мяесалу, инспектора Сил обороны по вопросам крупной артиллерии, высвобожденные деньги были потрачены на мобильную артиллерию исходя из военной необходимости.

«Мы точно рассчитали, сколько огневой поддержки понадобится бригаде. 18 орудий очень хорошо покрывают области, которые должна покрывыть бригада. Это также позволит лучше распределить разделение огневых действий по разным направлениям, а артиллерийскому подразделению лучше пережить обмен позициями», - сказал Мяэсалу.

Более широкий вопрос: что станет с эстонской артиллерией? 2-я пехотная бригада в Выру в настоящее время использует 122-миллиметровые прицепные гаубицы.

«У нас сегодня в Эстонии три системы оружия: 122 миллиметра, 155 миллиметров и самоходные. Очень сложно обучать призывников в трех системах. В идеале они долждны быть максимально схожими», - сказал Мяэсалу.