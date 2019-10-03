Россиянин Шубенков выиграл серебро чемпионата мира, эстонцы Уйбо и Ыйглане отлично стартовали в десятиборье

Россиянин Сергей Шубенков выиграл серебро на дистанции 110 метров с барьерами, а двое эстонских десятиборцев Майкель Уйбо и Янек Ыйглане вошли в топ-10 первого дня соревнования десятиборцев.
Российский спринтер Сергей Шубенков завоевал серебро на дистанции 110 м с барьерами в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе. Шубенков, выступающий в Катаре под нейтральным флагом, пробежал дистанцию за 13,15 сек. Первым стал американец Грант Холлоуэй (13,10). Во время финального забега один из лидеров Омар Маклауд из Ямайки упал и зацепил испанца Орландо Ортегу. В итоге Маклауд был дисквалифицирован, Ортега занял 5-е место.
Для Шубенкова это четвертая награда чемпионатов мира подряд: он выиграл турнир 2015 года, на его счету также серебро ЧМ-2017 и бронза ЧМ-2013.
Кроме того, россиянин является двукратным чемпионом Европы и двукратным победителем «Бриллиантовой лиги», передает Sports.ru.
В десятиборье Янек Ыйглане и Майкель Уйбо вошли в деятку лучших спротсменов по итогам первого дня соревнования деятиборцев. Ыйглане замыкает десятку с суммой в 4189 баллов, а Уйбо сумел вклиниться в медальную конкуренцию, набрав 4317 баллов. Оба эстонских спортсмена уже успели улучшить личные рекорды в дисциплинах десятиборья, а Уйбо продолжает схватку за бронзовую медаль, до которой ему остается около 170 баллов. Лидируют после первого дня соревнований канадцы Дамиан Уорнер (4513) и Пьерс Лепаге (4486), на третьем месте действующий чемпион мира Кевин Майе (4483).