Cоединенные Штаты вводят пошлины на европейские товары на 7 млрд долларов

Это решение было принято после того, как Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила ввести США против ЕС торговые ограничения в размере 7,5 миллиарда долларов из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus.

Как заявил заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, основная часть пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании - четырех стран, ответственных за незаконные субсидии.

При этом на воздушные суда будут введены пошлины в размере 10% (исключая детали к самолетам). На сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС пошлины увеличатся на 25%. Дополнительным налогом будут облагаться виски из Шотландии и Ирландии, вина из Франции, итальянские сыры и немецкие сосиски. Решение вступит в силу с 18 октября.

Разрешение США ввести дополнительные налоги было дано арбитражем ВТО в среду. Соединенные Штаты в течение 15 лет лет пытались доказать, что помощь Брюсселя крупнейшему в Европе производителю самолетов Airbus наносили серьезный ущерб Boeing, в частности, мешали конкурировать при продаже лайнеров в страны Европы, Австралию, Китай, Южную Корею и Сингапур.

В итоге ВТО признала, что Евросоюз предоставлял Airbus незаконные субсидии.

Президент США Дональд Трамп по этому поводу заявил, что это "большая победа" и добавил, что "семь миллиардов долларов — это неплохо".

При этом ранее еврокомиссар по торговле Сесилии Мальмстрем предупреждала, что в случае новые пошлин ЕС введет ответные меры.