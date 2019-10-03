Александр Овечкин начал новый сезон НХЛ с гола

Четырьмя поеднками стартовал новый сезон Национальной хоккейной лиги.
"Торонто" в канадском дерби переиграл "Оттаву" 5:3. В этом матче в НХЛ дебютировал экс-форвард омского "Авангарда" Илья Михеев. Михеев провел на льду 15:16, отличившись второй передачей на Тревора Мура во втором периоде, а в третьем, на 49-минуте, нанес один бросок в створ ворот, ставший голевым. Россиянин был признан третьей звездой матча.
Дмитрий Орлов и Александр Овечкин помогли "Вашингтону" победить "Сент-Луис" 3:2 (ОТ). Голы россиян позволили столичным сделать счет ничейным 2:2 - к 15-й минуте "Кэпиталз" уступали 0:2. Победную шайбу в овертайме провел Петр Врана.
"Эдмонтон", отказавший в контракте россиянину Николаю Бурдасову, победил 3:2 "Ванкувер", а "Вегас" победил 4:1 "Сан-Хосе".