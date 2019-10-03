Александр Овечкин начал новый сезон НХЛ с гола

"Торонто" в канадском дерби переиграл "Оттаву" 5:3. В этом матче в НХЛ дебютировал экс-форвард омского "Авангарда" Илья Михеев. Михеев провел на льду 15:16, отличившись второй передачей на Тревора Мура во втором периоде, а в третьем, на 49-минуте, нанес один бросок в створ ворот, ставший голевым. Россиянин был признан третьей звездой матча.