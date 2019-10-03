"Зенит" вышел на первое место в группе Лиги чемпионов, в Англии устроили триллер

"Зенит" на "Крестовском" принимал португальскую "Бенфику". Подопечные Семака сумели усилиями Дзюбы открыть счет на 21-й минуте, а второго гола болельщикам пришлось ждать около 50 минут, пока игрок португальской команды Рубен Диаш не срезал мяч в свои ворота. На 78-й минуте Сердар Азмун забил третий мяч и не оставил никаких сомнений в исходе встречи. Единственное, на что хватило "Бенфику", гол престижа Де Томаса на 87-й минуте.

В Англии "Ливерпуль" принимал еще одну команду "Ред Булла", "Зальцбург". Англичане гораздо мастеровитее австрийцев, но и последние не собирались легко сдаваться на милость Салаха и компании. Англичане к 36-й минуте вели 3:0 после голов Мане, Робертсона и Салаха, но уже на 39-й минуте Хван Хи Чхан один гол отыграл. К 60-й минуте на табло уже горели интересные 3:3 - Манимано и Холланд сравняли счет, но все-таки "Ливерпуль" сумел снова повернуть судьбу матча к себе лицом: за 20 минут до конца встречи Мохамед Салах забил четвертый гол "Ливерпуля" и принес победу мерсисайдцам.