"Зенит" вышел на первое место в группе Лиги чемпионов, в Англии устроили триллер

В среду вечером состоялись заключительные поединки второго тура Лиги чемпионов.
"Зенит" на "Крестовском" принимал португальскую "Бенфику". Подопечные Семака сумели усилиями Дзюбы открыть счет на 21-й минуте, а второго гола болельщикам пришлось ждать около 50 минут, пока игрок португальской команды Рубен Диаш не срезал мяч в свои ворота. На 78-й минуте Сердар Азмун забил третий мяч и не оставил никаких сомнений в исходе встречи. Единственное, на что хватило "Бенфику", гол престижа Де Томаса на 87-й минуте.
Победа вывела команду Сергея Семака на 1-е место в группе G. У «Лиона», одолевшего 2:0 "Ред Булл Лейпциг" также 4 очка, он уступает питерцам по дополнительным показателям.
В Англии "Ливерпуль" принимал еще одну команду "Ред Булла", "Зальцбург". Англичане гораздо мастеровитее австрийцев, но и последние не собирались легко сдаваться на милость Салаха и компании. Англичане к 36-й минуте вели 3:0 после голов Мане, Робертсона и Салаха, но уже на 39-й минуте Хван Хи Чхан один гол отыграл. К 60-й минуте на табло уже горели интересные 3:3 - Манимано и Холланд сравняли счет, но все-таки "Ливерпуль" сумел снова повернуть судьбу матча к себе лицом: за 20 минут до конца встречи Мохамед Салах забил четвертый гол "Ливерпуля" и принес победу мерсисайдцам.
"Челси" в гостях победил 2:1 "Лилль", "Аякс" разгромил 3:0 "Валенсию". "Барселона одержала волевую победу на "Интером" 2:1, благодарая дублю Суареса во втором тайме.
Бельгийский "Генк" и "Наполи" сыграли вничью 0:0, дортмундская "Боруссия" победила 2:0 пражскую "Славию".