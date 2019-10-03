Количество машин в Пыхья-Таллинне растет, но город не намерен расширять сеть дорог

По оценкам, сегодня в Пыхья-Таллинне насчитывается около 15 000 автотранспортных средств, и согласно модели движения в Таллинне в среднем 4064 транспортных средства час пик направляются в Пыхья-Таллинн по основным улицам. Всего по разным улицам в направлении Пыхья-Таллинна можно ехать по шести полосам движения, и удовлетворительная пропускная способность одной полосы составляет 900 автомобилей в час, что в общей сложности составляет для района 5400 автомобилей в час, говорится в ответе на запрос.

Когда все нынешние проекты развития недвижимости будут реализованы, Пыхья-Таллинн пополнится, по оценке Новикова, еще тремя тысячами машин.

«Существующая уличная сеть обеспечивает оптимальный трафик и умеренно замедляет трафик в часы пик, не способствуя чрезмерной загруженности», - сказал Новиков в ответ на запрос.

Также из ответа вице-мэра выясняется, что город не планирует строить ни одной новой дороги, соединяющей Пыхья-Таллинн с другими районами.

«В настоящее время планов по строительству дополнительных дорог для обычного движения нет, и на сегодня в этом отстуствует и необходимость. В то же время мы планируем значительно расширить возможности использования общественного и безмоторного транспорта, чтобы обеспечить более удобное сообщение с центром города. Мы планируем открыть новые автобусные линии; также в процессе разработки- велосипедный коридор, соединяющий пляж Струми и Теллискиви, и несколько новых трамвайных линий, пишет Новиков.