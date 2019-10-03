Таллинн не разрешит велосипедистам ездить по автобусным полосам

Таллинн окончательно отказался от идеи разрешить велосипедистам ездить по специально отведенным для движения автобусов полосам, пишет портал Rus.ERR, напоминая, что такую возможность городские власти всерьез рассматривали в 2014 году.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, город решил делать ставку на создание отдельной инфраструктуры для велосипедистов.
"Сейчас Таллинн взял направление, по которому для велосипедистов выстраивается новая, отдельная инфраструктура, и, может быть, это происходит не самыми быстрыми темпами, но мы планомерно движемся в этом направлении", - рассказал Новиков.
По словам вице-мэра, велосипедистов решили не пускать на полосы для общественного транспорта еще и в целях их собственной безопасности.