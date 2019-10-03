Чт, 3.10.2019
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Лидер россисйкого мужского фигурного катания может пропустить сезон

Михаил Коляда.

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда пока не будет выступать на соревнованиях, так как ему предстоит пройти курс лечения по поводу хронического синусита.

«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления!» – говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

В сезоне-2018/19 Коляда побеждал на мемориале Непелы и Finlandia Trophy, а также выиграл серебро чемпионата России. На чемпионате мира в Сайтаме фигурист стал шестым.

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