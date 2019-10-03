Земельный департамент без ведома владельцев изменил площадь 330 000 участков

Журналисты выяснили, что при помощи новых и современных средств департамент произвел замеры земельных участков и обнаружил неточности в размерах участков и цели их использования.

Департамент сделал замеры с помощью аэрофото 710 000 участков и обнаружил ошибки в расчетах площади 330 000 участков, то есть в 46% от общих данных. Большая часть поправок была незначительной, но в 47 000 случаев речь идет об уменьшении площади участка на один процент. Площадь около 159 000 участков, наоборот, увеличилась.

Трийну Ренну. ФОТО: Margus Ansu

"Сейчас технологии сильно развились, и мы можем посмотреть все данные одновременно. Те данные о площадях, которые землемеры представили ранее, не являются правильными", – объяснила заместитель гендиректора Земельного департамента Трийну Ренну

Поскольку площадь участков в реальности не изменилась, в Земельном департаменте не посчитали нужным уведомлять каждого владельца участка, было разослано только несколько пресс-релизов, которые остались незамеченными общественностью.

"Площадь этих участков никогда и не была больше или меньше. Просто те измерения, которые в свое время представил землемер, не соответствовали действительности", – объяснила Ренну.

Это означает, что все эти годы люди переплачивали или недоплачивали земельный налог, поскольку его размер рассчитывается исходя из площади участка. К тому же уменьшение земельных участков влияет на рыночную стоимость.

Поскольку государству принадлежит больше всего земли, оно и потеряет больше всех. Рекордсменом в этой области можно назвать участок, принадлежащий государству, который уменьшился на 27 гектаров.