Земельный департамент без ведома владельцев изменил площадь 330 000 участков

Как выяснила редакция передачи журналистских расследований "Очевидец", Земельный департамент задним числом и в некоторых случаях без уведомления владельцев изменил площадь около 330 000 участков, пишет Postimees.
Журналисты выяснили, что при помощи новых и современных средств департамент произвел замеры земельных участков и обнаружил неточности в размерах участков и цели их использования.
Департамент сделал замеры с помощью аэрофото 710 000 участков и обнаружил ошибки в расчетах площади 330 000 участков, то есть в 46% от общих данных. Большая часть поправок была незначительной, но в 47 000 случаев речь идет об уменьшении площади участка на один процент. Площадь около 159 000 участков, наоборот, увеличилась.
"Сейчас технологии сильно развились, и мы можем посмотреть все данные одновременно. Те данные о площадях, которые землемеры представили ранее, не являются правильными", – объяснила заместитель гендиректора Земельного департамента Трийну Ренну
Поскольку площадь участков в реальности не изменилась, в Земельном департаменте не посчитали нужным уведомлять каждого владельца участка, было разослано только несколько пресс-релизов, которые остались незамеченными общественностью.
"Площадь этих участков никогда и не была больше или меньше. Просто те измерения, которые в свое время представил землемер, не соответствовали действительности", – объяснила Ренну.
Это означает, что все эти годы люди переплачивали или недоплачивали земельный налог, поскольку его размер рассчитывается исходя из площади участка. К тому же уменьшение земельных участков влияет на рыночную стоимость.
Поскольку государству принадлежит больше всего земли, оно и потеряет больше всех. Рекордсменом в этой области можно назвать участок, принадлежащий государству, который уменьшился на 27 гектаров.
Если владелец земли хочет знать, участком какого размера он владеет, это можно посмотреть в приложении Земельного департамента. Также информацию можно запросить по адресу kataster@maaamet.ee или телефону 6750 810.