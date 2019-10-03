Земельный департамент без ведома владельцев поменял площадь 330 000 участков

Как выяснила редакция передачи журналистских расследований "Очевидец", Земельный департамент задним числом и иногда без ведома владельцев поменял площадь примерно 330 000 участков, пишет Postimees.
Журналисты выяснили, что при помощи новых и современных средств департамент сделал замеры земельных участков и обнаружил неточности в размерах участков и цели использования.
Департамент сделал замеры с помощью аэрофото 710 000 участков и обнаружил ошибки в расчетах площади 330 000 участков - то есть в 46% данных. Большая часть поправок была незначительной, но в 47 000 случаев речь идет об уменьшении площади участков на один процент. Площадь около 159 000 участков, наоборот, увеличилась.
"Сейчас технологии сильно развились, и мы можем посмотреть на все данные разом. Те данные о площадях, которые ранее предоставили землемеры, больше не являются правильными", – пояснила заместитель гендиректора Земельного департамента Трийну Ренну.
Изменения только оценочные и в Земельном департаменте не посчитали нужным уведомлять каждого владельца участка, были сделаны несколько пресс-релизов, которые остались незамеченными общественностью.
"Эта площадь никогда и не была больше. Просто те цифры, которые в свое время предоставил землемер, не соответствовали действительности", – объяснила Ренну.
Это означает, что все эти годы люди переплачивали или не доплачивали земельный налог, поскольку его размер расчитывается из размера площади земли. К тому же, уменьшие земельных участков повлияет на рыночную стоимость.
Поскольку государству принадлежит больше всего земли, оно и потеряет больше всех. Рекордным изменений после ревизии можно назвать участок земли, принадлежащий государству, которые уменьшился на 27 гектаров.
Если владелец земли хочет знать, сколько земли он на самом деле имеет, то это можно посмотреть в приложении Земельного департамента. Также информацию можно запросить по адресу kataster@maaamet.ee или телефону 6750 810.