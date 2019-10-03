Земельный департамент без ведома владельцев поменял площадь 330 000 участков

Журналисты выяснили, что при помощи новых и современных средств департамент сделал замеры земельных участков и обнаружил неточности в размерах участков и цели использования.

Департамент сделал замеры с помощью аэрофото 710 000 участков и обнаружил ошибки в расчетах площади 330 000 участков - то есть в 46% данных. Большая часть поправок была незначительной, но в 47 000 случаев речь идет об уменьшении площади участков на один процент. Площадь около 159 000 участков, наоборот, увеличилась.

Трийну Ренну. ФОТО: Margus Ansu

"Сейчас технологии сильно развились, и мы можем посмотреть на все данные разом. Те данные о площадях, которые ранее предоставили землемеры, больше не являются правильными", – пояснила заместитель гендиректора Земельного департамента Трийну Ренну.

Изменения только оценочные и в Земельном департаменте не посчитали нужным уведомлять каждого владельца участка, были сделаны несколько пресс-релизов, которые остались незамеченными общественностью.

"Эта площадь никогда и не была больше. Просто те цифры, которые в свое время предоставил землемер, не соответствовали действительности", – объяснила Ренну.

Это означает, что все эти годы люди переплачивали или не доплачивали земельный налог, поскольку его размер расчитывается из размера площади земли. К тому же, уменьшие земельных участков повлияет на рыночную стоимость.

Поскольку государству принадлежит больше всего земли, оно и потеряет больше всех. Рекордным изменений после ревизии можно назвать участок земли, принадлежащий государству, которые уменьшился на 27 гектаров.