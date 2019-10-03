Самое поразительное из того, что видели маклеры в спальнях своих клиентов

1. Останки домашних животных

Кейт: «Однажды я показывала своим клиентам дом, и в одном из ящиков комода, стоящего в спальне, мы обнаружили ряд одинаковых коробок, каждая с собачьим ошейником. Но там были не только ошейники, но и прах сожженных животных! Этого не смогли забыть ни я , ни мои клиенты. Даже если вещи, которые вы оставляете в спальне, для вас чрезвычайно важны, помните, что покупателей это может шокировать».

2. Эротические фотографии

Кэтрин: «Потенциальные покупатели, осматривая объект, увидят и висящие в спальне фотографии. Не сняв со стены пикантные снимки, вы рискуете потерять клиентов.

3. Чудовищные по своему размеру коллекции

Молли: «Если у вас есть коллекция статуэток, сувениры любимой спортивной команды или кипа старых эротических журналов, уберите их с глаз долой хотя бы временно. Вы же не хотите, чтобы ваша страсть к коллекционированию отпугивала покупателей?»

4. Пилон для стриптиза

Дженнифер: «Самое безумное, что я когда-либо видела в спальне клиента? Это пилон в доме, находящемся в Беверли Хиллз. Убрать его было не сложно, и я не понимаю, зачем собственник не демонтировал его ко дню просмотра. И хотя история с пилоном помогла мне хорошо запомнить дом, это, к сожалению, не помогло продаже».

5. Гель-смазка