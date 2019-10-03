Авиакомпания отменила рейс? Эстонцы разработали услугу, позволяющую получить компенсацию в течение дня!

По словам юриста Lennuabi Карла Хыбемяги, в зависимости от авиакомпании получение компенсации за опоздавший или отмененный рейс может потребовать от 2 до 6 месяцев, а в случае судебного разбирательства даже 8-12 месяцев.

«Кроме того, клиент тратит время и энергию на общение и документооборот. Если требование и предложение являются подходящими, посредством новой экспресс-услуги Lennuabi выкупит требование в отношении возмещения за опоздавший или отмененный вылет и переведет клиенту деньги за считанные часы. Если ходатайство получено в рабочий день до 14:00, сумму возмещения мы переведем в тот же день», - объяснил Хыбемяги.

По его словам, Lennuabi Ekspress является революционной услугой по многим параметрам. Как отмечается в пресс-сообщении, это единственная компания в Европе и во всем мире, выплачивающая клиентам компенсацию за несколько часов.

«Например, если задержка произошла в начале путешествия, новая экспресс-услуга позволяет клиенту получить компенсацию также в самом начале поездки – в результате человек может использовать деньги, например, находясь в отпуске», - уточнил Хыбемяги практический смысл новой услуги.

Компания Lennuabi также принимает на себя все риски, связанные с чрезвычайными обстоятельствами – в том числе в случаях, когда вылет задерживается из-за погодных условий, забастовки или политических проблем.

«Как правило, в таких ситуациях задержку и отмену рейсов не возмещают, но посредством экспресс-услуги мы принимаем на себя соответствующие риски, и даже, если позднее Lennuabi не получит компенсации, уже выплаченная сумма останется у клиента», - сказал Хыбемяги.

Разработка новой услуги подразумевает возможность оценивать самые разные данные: например, погодные условия, вылеты других рейсов в это время из конкретных аэропортов и упоминания в СМИ возможных забастовок.

«Если явных чрезвычайных обстоятельств не наблюдается, мы делаем клиенту предложение о покупке, исходя из своих расчетов, предполагаемого периода производства и прочих рисков. В любом случае, Lennuabi Ekspress не делает предложений, размер которых был бы меньше 50% предусмотренной законом компенсации», - сказал Хыбемяги. По его словам, новая экспресс-услуга не предлагает покупать наиболее сложные случаи, где вероятность получения возмещения составляет менее 50%, хотя помощь в таких ситуациях все равно можно получить в рамках обычной услуги Lennuabi.

За последние два года компания Lennuabi инвестировала большие ресурсы в развитие возможностей анализа данных о полетах. В сотрудничестве с партнерами ежедневно собираются данные более, чем о 30 тысячах полетов и 500 тысячах анализов погодных условий METAR. «Следующим вызовом станет полная автоматизация анализа полетов, что позволит нам сократить процесс выплаты возмещения клиентам до нескольких минут», - добавил Хыбемяги.