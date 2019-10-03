Муниципальные предприятия подозреваются в неуплате миллионов евро

AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, принадлежащее городу Таллинну, и пярнуское муниципальное предприятие OÜ Paikre подозреваются в том, что недоплатили миллионы евро платы за загрязнение, получив вместе с тем нечестное конкурентное преимущество, пишет DV.
При инспекции свалок было обнаружено, что для промежуточных изолирующих слоев и укрывающего слоя используются материалы, не соответствующие проекту. Местами эти слои в несколько раз толще нормы. Мусор, из которого состоят промежуточные слои, попал на свалку без всякой платы за загрязнение, его применение здесь декларируется как вторичное использование.
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