Не повезло! Выискивавший жертв интернет-мошенник напоролся на эстонского журналиста

Мошенник, вероятно, чешского или словацкого происхождения 5 сентября создал учетную запись в Фейсбуке на имя Ахти Лийва. Своим местом жительства он выбрал Таллинн, а местом работы и получения образования - Таллиннскую школу экономики. Затем он начал добавлять в друзья пользователей - как местных, так и из других стран.

Однако он допустил ряд ошибок, очевидно указывавших на то, что речь идет о лжеаккаунте. Например, его профиль в Фейсбуке в адресе носит имя Arnošt Gartne - точно с таким же именем имеется другой аккаунт, предполагаемый владелец которого получил образование в Гарварде, а проживает в чешском городе Усти-над-Лабем.

Ошибкой было и то, что он добавил в друзья автора этой статьи. И вот сегодня в начавшемся в 6:36 утра разговоре раскрылся план этого человека: заполучить имена и пароли жертв.

Беседа выглядела следующим образом:

ФОТО: Скриншот

Данная в чате ссылка вела на страницу для взлома пароля. Разумеется, журналист обратился по поводу этого разговора к подразделению кибербезопасности cert.ee и сообщил об опасном поддельном аккаунте в Facebook.