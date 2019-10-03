Чт, 3.10.2019
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  • Не повезло! Выискивавший жертв интернет-мошенник напоролся на эстонского журналиста

Не повезло! Выискивавший жертв интернет-мошенник напоролся на эстонского журналиста

Välismaine netikelm

ФОТО: Kuvatõmmis

Иностранный интернет-мошенник решил пополнить круг своих друзей в Фейсбуке за счет жертв из Эстонии с целью взлома их имен пользователей и паролей, но наткнулся среди прочих на журналиста, который по-быстрому поставил крест на его планах, пишет Postimees.

Мошенник, вероятно, чешского или словацкого происхождения 5 сентября создал учетную запись в Фейсбуке на имя Ахти Лийва. Своим местом жительства он выбрал Таллинн, а местом работы и получения образования - Таллиннскую школу экономики. Затем он начал добавлять в друзья пользователей - как местных, так и из других стран.

Однако  он допустил ряд ошибок, очевидно указывавших на то, что речь идет о лжеаккаунте. Например, его профиль в Фейсбуке в адресе носит имя Arnošt Gartne - точно с таким же именем имеется другой аккаунт, предполагаемый владелец которого получил образование в Гарварде, а проживает в чешском городе Усти-над-Лабем.

Ошибкой было и то, что он  добавил в друзья автора этой статьи. И вот сегодня в начавшемся в 6:36 утра разговоре раскрылся план этого человека: заполучить имена и пароли жертв.

Беседа выглядела следующим образом:

ФОТО: Скриншот

 Данная в чате ссылка вела на страницу для взлома пароля. Разумеется, журналист обратился по поводу этого разговора к подразделению кибербезопасности cert.ee и сообщил об опасном поддельном аккаунте в Facebook.

Ни в коем случае не ведитесь на такие уловки и не передавайте другим свои пароли!

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