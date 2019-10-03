В Сбербанке крупнейшая утечка: на черный рынок попали сведения о владельцах 60 млн кредитных карт

Объявление о продаже "свежей базы крупного банка" появилось в минувшие выходные на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором. Первым объявление заметил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Потенциальным покупателям продавец предложил пробный фрагмент базы из 200 строк с данными 200 человек из разных городов, которые обслуживает Уральский территориальный банк Сбербанка.

В таблице содержатся, в частности, детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях. В качестве "даты опердня", который может свидетельствовать о дате утечки, указано 24 августа 2019 года. Также содержатся слова way4 или w4, которые, возможно, относятся к процессинговой платформе Way4, которую уже около десяти лет использует Сбербанк. Заявленный продавцом объем информации (60 млн строк) может свидетельствовать о том, что утечка затронула данные о всех кредитных картах банка.

По словам продавца, база разбита на 11 частей (именно столько у Сбербанка территориальных банков), а каждую строку он продает за 5 руб (0,07 евро). Для проверки гипотезы корреспонденты "Коммерсанта" попросили найти в базе свои данные. Продавец предоставил информацию о кредитных картах корреспондентов, в том числе по прежним местам работы, которые изменились за последние три года. Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших их.

Источник, близкий к ЦБ, изучив "пробник", выразил уверенность в том, что он является "выгрузкой базы" Сбербанка, а не получен в результате подкупа сотрудников. Судя по характеру тестового файла, утечка могла произойти из банка. По мнению экспертов, это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к ним с черного рынка: утечкой займутся ЦБ, Роскомнадзор и правоохранительные органы. Если среди клиентов есть резиденты или граждане ЕС, то банку придется уведомить об инциденте Еврокомиссию. В Роскомнадзоре уже пообещали "в рамках своей компетенции" проверить информацию о возможном нарушении законодательства о персональных данных.

Сбербанк между тем выпустил на своем сайте пресс-релиз, сообщив о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании. При этом банк утверждает, что никаких внешних кибератак не зафиксировано. Основной версией возможного инцидента там называют умышленные преступные действия одного из сотрудников.