Российский спорт попросили убраться с международной арены

«Российский спорт должен быть реконструирован. РУСАДА должна быть немедленно ограничено в правах. Я не представляю, как Россия может в обозримом будущем быть частью международного спорта.

IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций) на протяжении всего этого процесса была непреклонна, России не разрешалось участвовать ни в каких соревнованиях, за исключением некоторых спортсменов, выступавших под нейтральным флагом. Теперь пришло время всем другим международным федерациям последовать их примеру.

Что касается Всемирного антидопингового агентства (WADA), то их авторитет и доверие к ним полностью исчезли. Члены исполнительного комитета WADA, проголосовавшие за восстановление РУСАДА в сентябре 2018 года, должны покинуть свои посты.