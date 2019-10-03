Украина открыла для туристов эпицентр трагедии в Чернобыле

В апреле 1986 года в этом помещении советские инженеры в рамках испытания включили остужающие насосы, вызвав взрыв и пожар, в результате чего погибли по крайней мере 54 человека и сотни тысяч подверглись радиоактивному излучению.

Теперь люди, которые являются достаточно смелыми или безумными, могут на очень короткий момент взглянуть на эпицентр крупнейшей в мире ядерной катастрофы.

Галерея: Туристический бум в Чернобыле

Примерно 200 тонн радиоактивного топлива по-прежнему находятся в нестабильных саркофагах из стали и бетона, которые ликвидаторы трагедии подняли над четвертым реактором.

Боязнь радиации настолько велика, что в 2016 году вокруг реактора был возведен купол высотой в 108 метров и весом в 36 000 тонн. Купол является крупнейшей перемещаемой металлической конструкцией в мире.

Раньше туристы не могли подойти настолько близко к четвертому реактору, однако благодаря "зеленому корридору" для усовершенствования туризма, который в иююле установил президент Украины Владимир Зеленский, фанаты сериала от HBO теперь смогут осмотреть и саму АЭС.

Многие туристы до сих пор ограничивались видами призрачного городка - заброшенной Припяти - однако на минувшей неделе чиновники провели журналистов по километровому аллюминиевому корридору завода в помещения четвертого реактора, который находится под куполом. Журналистам сообщили о 21 новом туристическом маршруте в Припяти.

Несмотря на то, что во время расследования после катастрофы большая часть оборудования была изъята из помещения, там по-прежнему можно увидеть заржавевшие панели с кнопками и коробкой дисплея.

Визит в зал управления длится всего пару минут, чтобы воздействие радиации не достигло опасного уровня. Туристы намного больше времени проводят, сдавая респираторы, каски и защитные костюмы, а также в сканерах, проверяющих на радиацию.

Галерея: Репортаж TVNET из Чернобыля

Уровень радиации различается от места к месту, однако у него есть тенденция концентрироваться в растениях и почве. Наибольшей угрозой в здании четвертого реактора является радиоактивная пыль. Посетитель, который случайно вытер что-то или прикоснулся к пыльному месту, может получить большую дозу радиации. Так считают сотрудники, которые распыляют химические вещества для удержания пыли на месте.

Число туристов однозначно выросло после сериала от компании HBO. В этом году Чернобыль посетили уже более 87 000 человек, по сравнению с 72 000 в прошлом году.

Правительство улучшило прогулочные тропы, контрольные пункты и прием сигнала мобильного, а также недавно утвердило экскурсии на лодках по реке.

Однако не все рады большому наплыву туристов. Слишком много появившихся в соцсетях селфи заставили продюсеров сериала призвать людей к "уважительному отношению" к месту катастрофы.

Директор крупнейшего туристического предприятия "Чернобыльский тур" Ярослав Емельяненко заявил, что, если посетители день проводят на маршруте с гидом, они будут подвержены такому уровню радиации, которым они облучаются за час трансатлантического перелета.

Между тем врач Юрий Бандажевский, который на протяжении десятилетий изучал Чернобыль, высказывался против туризма в зону отчуждения. По его словам, это создает ненужный риск облучения радиацией. Особенно пожары могут выделять большое количество опасных частиц.

"Туристы могут стать и жертвами этих кошмаров, и источниками", - заявил он.

В понедельник, 30 сентября, полиция Киевского округа сообщила об аресте 323 "сталкеров", поскольку любители заброшенных мест едут туда за сюжетом популярной видеоигры, в которой надо обойи контрольные пункты запретной зоны.