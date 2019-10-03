Исследование: свыше половины жителей Эстонии намерены работать до самой смерти

Результаты исследования отражают неуверенность людей в своих пенсионных правах. Как сообщил центробанк, основной стратегией сохранения доходов при выходе на пенсию является план работать как можно дольше.

Из части опроса, касавшейся пенсий, выяснилось, что пенсионные ожидания жителей Эстонии не очень совпадают с государственными пенсионными правами.

Люди трудоспособного возраста ожидают, что их пенсионные права будут такими же, как у тех, кто сейчас находится на пенсии, но не берут в расчет то, что колебания коэффициентов замещения пенсий в будущем будут уменьшаться, и пенсии станут намного больше зависеть от заработка на протяжении всей жизни, а не от трудового стажа.

Центробанк также проанализировал последствия перевода второй пенсионной ступени на добровольную основу. По сообщению банка, у молодых людей есть сильный стимул прекратить взносы во вторую пенсионную ступень и забрать накопленные денежные средства, поскольку в отношении молодежи действуют самые большие кредитные ограничения. У людей среднего возраста со средней ценностью имущества в пенсионных активах второй ступени также имеется сильный стимул сделать то же самое, поскольку у них мало ликвидных активов, и многие влачат бедное существование.

Банк Эстонии также сравнил активы и обязательства тех, кто не связан со второй ступенью, с активами и обязательствами людей, которые добровольно присоединились ко второй ступени. Результаты показывают, что, если исключить из рассмотрения пенсионные активы второй ступени, статистически значимой разницы между нетто-активами присоединившихся и не присоединившихся ко второй ступени не будет

Если же брать в расчет активы второй ступени, существует значительная разница в чистых активах в пользу участников второй ступени. Нетто-активы добровольно присоеднинившихся ко второй ступени в конце 2017 года были в составляли на 15 000 евро больше, и 8500 евро из этой суммы поступало из средств второй ступени.